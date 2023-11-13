Вашингтон, 13 ноября, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки будут рассматривать Россию как полноправного участника саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября, заявил представитель Госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррей.

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«К нему относятся как к главе делегации, и у него будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе», — заявил Мюррей, слов которого приводит Agence France-Presse.

Напомним, в начале октября в Госдепе заявили, что Вашингтон будет руководствоваться санкционными ограничениями в отношении Москвы при отправке приглашения российской делегации на саммит АТЭС.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября США передали приглашения на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества всем участникам мероприятия, включая Россию. Также власти США пообещали проделать всю необходимую работу, чтобы Россия смогла надлежащим образом участвовать в саммите.

Позднее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что представлять Россию на саммите АТЭС в США будет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.