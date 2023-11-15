Вашингтон, 15 ноября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Власти США всё больше разочаровываются действиями израильской армии в секторе Газа из-за роста жертв среди мирного населения и наращивают контакты с Тель-Авивом. Об этом 15 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

NEIL HALL/ЕРА/ТАСС

В материале отмечается, что американские чиновники наращивают контакты с израильскими коллегами и ведёт с ними «всё более сложные беседы», однако Израиль игнорирует все призывы США.

«Белый дом всё больше разочаровывается тем, как Израиль ведёт войну против ХАМАС, поскольку число погибших среди мирного населения растёт, а призывы администрации остаются без внимания, что усиливает раскол между близкими союзниками», — говорится в публикации.

Источники издания уточнили, что американская сторона неоднократно предупреждала Тель-Авив о необходимости защищать гражданское население, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает игнорировать обеспокоенность США по поводу взятых в заложники американцев и сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть анклав.

Израиль «почти пренебрежительно» ответил США на вопрос об ударе израильской армии по лагерю палестинских беженцев, заявив, что цель удара была достигнута, добавляется в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября пять человек погибли и ещё девять пострадали после авиаудара армии Израиля по лагерю беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что в ходе рейда ЦАХАЛ на лагерь получили повреждения три израильские военные машины.

Ранее в этот же день сотрудники Госдепа США подписали письмо с призывом к Белому дому пересмотреть позицию по ближневосточному конфликту. В послании говорится, что Израиль совершает «военные преступления» в секторе Газа, а Вашингтон пытается это скрыть. Авторы письма также выдвинули обвинения президенту США Джо Байдену в распространении дезинформации о положении в зоне военных действий.