Мелитополь, 15 ноября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России успешно отбили несколько попыток контратак украинской армии в районе Урожайного на времевском направлении. Об этом 15 ноября рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На времевском направлении запорожского фронта все попытки контратак ВСУ в районе Урожайного — а это именно контратаки, потому что инициатива на нашей стороне, — безрезультатны, они не добились никаких успехов», — заявил он в беседе с ТАСС.

Рогов уточнил, что в результате этого украинские войска потеряли за сутки около 70–80 военнослужащих, а также лишились как минимум трёх БТР и трёх-пяти боевых бронированных машин и бронированных пикапов, предназначенных для доставки живой силы на передовую.

В данный момент бойцы зачищают лесополосы и овраги, в которых находятся остатки бойцов ВСУ, отметил Рогов.

«Продолжаются артиллерийские дуэли, больше всего потерь у противника в артиллерийских установках и САУ», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска смогли перебросить незначительное количество сил на левый берег Днепра и понесли при этом большие потери. Он добавил, что ВСУ затем провалили форсирование реки и не смогли выйти на оперативный простор.

Ранее в этот же день британская газета The Guardian написала, что президент России Владимир Путин победил на Украине. По словам авторов публикации, у российских военных больше личного состава и военной техники, что даёт им преимущество.