Херсон, 15 ноября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. ВСУ смогли перебросить незначительное количество сил на левый берег Днепра, понеся большие потери, но провалили форсирование реки и не смогли выйти на оперативный простор, сообщил 15 ноября в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ashley Chan/Global Look Press

«На всём участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, преимущественно, мелкими группами», — написал он.

Сальдо сообщил, что украинская сторона добилась этого, посылая в бой больше военных, чем их успевали уничтожать, то есть «забросала мясом». Потери ВСУ составили не меньше полутора-двух полноценных батальонов, добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что с российской стороны подтянули в регион дополнительные силы, теперь бойцов ВСУ заблокировали в Крынках и наносят по ним массовые удары.

«Устроен огненный ад: по нему (противнику. — Прим. ред.) летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжёлых огнемётных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», — сообщил Сальдо.

Он объяснил, что украинские военные не смогут выйти из Крынок на оперативный простор из-за заболоченной местности. По информации губернатора, моральное состояние в ВСУ низкое, средняя продолжительность жизни украинского бойца составляет около двух суток. Они почти ежедневно сдаются в плен группами от двух до 13 человек.

Глава региона также сообщил, что командование ВСУ долго готовилось форсировать Днепр и стянуло в район лучшую технику и лучшие силы, которые остались.

«По своим первоначальным планам, к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, к 15 декабря — Геническ», — заявил Сальдо и добавил, что у ВСУ не осталось шансов выйти на оперативный простор.