Лондон, 15 ноября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин победил на Украине, отметила британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Путин одержал верх на Украине. Время на его стороне», — считают британские журналисты.

По мнению авторов материала, Россия обладает такими преимуществами, как число личного состава и количество военной техники.

В материале также говорится, что большие надежды на то, что Украина сможет использовать западное оружие, не оправдались. Журналист Люк Хардинг отметил, что на горизонте маячит возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа, который, как считается, ещё меньше заинтересован в финансировании Киева.

Как сообщало 11 ноября ИА Регнум, во время выступления в Малаге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС множество проблем. В первую очередь это Украина. Дипломат признал, что скорой победы украинской армии над российской не будет. Боррель предупредил о возможном сокращении поддержки Киева со стороны США и заявил, что страны ЕС должны готовиться к тому, чтобы политически это компенсировать.

В ответ на это, официальный представитель МИД РоссииМария Захарова допустила, что Боррель признал победу России над Украиной.

При этом директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский считает, что победа России на Украине окажется выгодна всей Европе. По его мнению, победа будет означать, что по всей Европе повысится популярность консервативных и традиционалистских ценностей.

Экс-разведчик США Скотт Риттер также говорил о неизбежной победы России. В конце июня эксперт заявил, что россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания.