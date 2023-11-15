Смоленск, 15 ноября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Украинская армия пыталась атаковать Смоленскую область с помощью беспилотного летательного аппарата. Эту попытку пресекли российские силы противовоздушной обороны. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«15 ноября около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Украинский дрон над Смоленской областью обезвредили дежурные средствами ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 ноября силы противовоздушной обороны сбили четыре дрона ВСУ в небе над четырьмя российскими регионами. Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотнике самолётного типа над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями.

Как уточнил губернатор Орловской области Андрей Клычков, дрон ВСУ над территорией региона уничтожили утром 14 ноября. По его словам, в результате атаки никто не пострадал и нет повреждений инфраструктуры.

Глава Курской области Роман Старовойт 13 ноября сообщил, что в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником в Глушковском районе пострадал один человек. Он уточнил, что пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.