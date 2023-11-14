Москва, 14 ноября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 ноября сбили четыре дрона ВСУ в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом 14 ноября сообщило Министерство обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 14 ноября, губернатор Орловской области Андрей Клычков написал, что в небе над регионом утром уничтожили дрон ВСУ. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет повреждений инфраструктуры.

Глава Курской области Роман Старовойт 13 ноября сообщил, что в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником в Глушковском районе пострадал один человек. Он уточнил, что пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в Глушковскую больницу.