Российские силы ПВО сбили за ночь четыре украинских дрона
Москва, 14 ноября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 ноября сбили четыре дрона ВСУ в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом 14 ноября сообщило Министерство обороны России.
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями.
Как сообщало ИА Регнум, ранее, 14 ноября, губернатор Орловской области Андрей Клычков написал, что в небе над регионом утром уничтожили дрон ВСУ. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет повреждений инфраструктуры.
Глава Курской области Роман Старовойт 13 ноября сообщил, что в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником в Глушковском районе пострадал один человек. Он уточнил, что пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в Глушковскую больницу.