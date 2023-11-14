Орел, 14 ноября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. В небе над Орловской областью уничтожили украинский дрон. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что российские военные перехватили дрон ранним утром 14 ноября.

«На северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат», — написал глава региона в Telegram-канале.

Клычков уточнил, что никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник на территории Орловской области. Место происшествия оцепили для обеспечения безопасности жителей и проведения сотрудниками правоохранительных органов необходимых мероприятий. Как уточнил губернатор Клычков, обошлось без пострадавших.

Средства ПВО 11 ноября уничтожили четыре беспилотника самолётного типа над Стародубским округом Брянской области.

Днём 12 ноября пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам над территорией Белгородской области.