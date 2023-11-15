Тель-Авив, Израиль, 15 ноября, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Общее количество погибших с момента начала наземной операции в секторе Газа израильских военных достигло 48 человек. Это следует из опубликованных 15 ноября обновленных данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Khaled Omar/Global Look Press

Уточняется, что ещё два военнослужащих армии Израиля погибли 14 ноября в ходе военных действий на территории сектора Газа.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября газета Times of Israel сообщила, что число погибших с начала наземной операции в Газе военных ЦАХАЛ выросло до 44 человек. Они погибли в ходе военных действий в северной части палестинского анклава.

Ливанский телеканал Al Mayadeen 15 ноября сообщил, что военные Израиля начали штурм больницы «Аш-Шифа» на севере Газы. В здании больницы находятся около 700 пациентов и 700 сотрудников, также ещё до трёх тысяч человек могут укрываться в медучреждении. Люди не могут уйти из здания, так как прилегающие к нему районы постоянно обстреливаются со стороны ЦАХАЛ.

Ранее в этот же день телеканал NBC News сообщил, что в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа находятся 36 младенцев. Отмечалось, что медики пока не получали предложений по вывозу детей, к сотрудникам больницы обратилась только египетская сторона, которая поинтересовалась количеством младенцев и попыталась узнать их имена.