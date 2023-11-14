Газа, Палестина, 15 ноября, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Тридцать шесть младенцев находятся в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа, они живы и нуждаются в эвакуации, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

StockSnap Младенец

Собеседник журналистов заявил, что медики пока не получали предложений по вывозу детей. Он отметил, что сотрудникам больницы обратилась только египетская сторона, которая поинтересовалась о количестве младенцев и попыталась узнать их имена.

Ранее министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла рассказал, что больница «Аш-Шифа» полностью окружена израильскими военными, а администрация учреждения принимает решение об эвакуации.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала, что готова передать инкубаторы для недоношенных детей, которые находятся в больнице «Аш-Шифа». В обращении израильских военных говорилось, что они готовы сотрудничать с любым надежным посредником для передачи эти аппаратов медицинскому учреждению.

14 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у американской разведки есть информация о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС якобы используют больницы в Газа в военных целях.