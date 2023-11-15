Луганск, 15 ноября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В последнее время украинские войска стали чаще использовать ударные дроны для разрушения гражданской инфраструктуры на краснолиманском направлении. Об этом 15 ноября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За последнее время участились случаи использования ВФУ [вооружёнными формированиями Украины] ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населённых пунктов», — написал он.

Эксперт уточнил, что такие атаки были зафиксированы в Кременной, Пролетарске и Новодружевске и Лисичанске. Марочко добавил, что под удар украинских войск попали жилые дома, ЛЭП и электроподстанции, а также газопроводы и газораспределительные станции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 ноября замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол рассказал, что у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области после штормов начали всплывать морские мины ВСУ. По его словам, большая часть мин взрывается на отмелях, но зафиксировано несколько случаев, когда их выбрасывало на берег.

Позднее в этот же день командир российского отряда специального назначения «Сибирь» рассказал, что его подразделение после нескольких дней разведки уничтожило украинскую БМП, ежедневно обстреливавшую российские позиции у Клещеевки на артёмовском направлении (ДНР). Как уточнил военный, экипаж этой бронемашины ВСУ действовал «нагло» и «дерзко».