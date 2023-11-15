Херсон, 15 ноября, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Морские мины украинской стороны начали всплывать после штормов у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области. Об этом 15 ноября сообщил замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол в беседе с «РИА Новости».

navylive.dodlive.mil Морская мина

«На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота», — сообщил Тистол.

О всплывающих минах рассказали жители косы. Большая часть боеприпасов взрывается на отмелях, но зафиксировано несколько случаев, когда мины выбрасывало на берег.

Тистол показал две фотографии: на одной из них мина лежит на берегу, на второй фотографии виден дым после взрыва мины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что грузовое судно под турецким флагом подорвалось на мине в Чёрном море. Инцидент произошёл у побережья Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал. Экипаж судна не пострадал, само судно получило незначительные повреждения.

В июле Минобороны России сообщило, что передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет для мореплавателей опасность из-за мин. По данным Минобороны, ВМС Украины выставили мины в начале 2022 года во время беспорядочного минирования прибрежной акватории.