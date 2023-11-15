ДНР, 15 ноября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Военнослужащие российского отряда специального назначения «Сибирь» после нескольких дней разведки уничтожили украинскую боевую машину пехоты (БМП), которая ежедневно обстреливала позиции Вооружённых сил России под Клещеевкой на артёмовском направлении (ДНР) сообщил журналистам командир группы, входящей в состав подразделения.

По словам бойца, экипаж этой машины ВСУ действовал «нагло» и «дерзко».

«Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям», — сказал спецназовец в беседе с «РИА Новости».

Боец уточнил, что российские военные несколько дней наблюдали и анализировали точки, откуда противник ведёт огонь, чтобы понять характер действий вражеской команды. После этого командование определило место, по которому по сигналу разведки должны были ударить из противотанкового ракетного комплекса.

Именно там, по словам спецназовца, удалось подбить БМП.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что за сутки ВСУ потеряли на донецком направлении один танк и девять БМП, в том числе восемь машин Bradley американского производства. Украинские силы также лишись на этом направлении до 115 военных.