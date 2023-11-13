Рамалла , 13 ноября, 2023, 23:15 — ИА Регнум. До 70 заложников готова освободить палестинская группировка ХАМАС в обмен на пятидневное перемирие. Об этом 13 ноября сообщил представитель боевого крыла движения бригад «Аль-Кассама» Абу Убейда в своём видеообращении.

Иван Шилов ИА Регнум

Абу Убейда уточнил, что ХАМАС в течение недели вёл переговоры с Израилем при участии катарских посредников касательно освобождения израильских женщин и детей, находящихся в заложниках у движения. Взамен ХАМАС выдвинуло требование об освобождении 200 палестинских детей и 75 женщин, находящихся в израильских тюрьмах.

«Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», — уточнил Абу Убейда.

Перемирие, по словам представителя боевого крыла ХАМАС, должно включать полное прекращение огня и разрешение на беспрепятственный ввоз в сектор Газа гуманитарной помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что движение ХАМАС прервало переговоры о заложниках из-за атак Израиля на больницу «Аш-Шифа».

Район медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа подвергся массированной бомбардировке ВВС Израиля, в учреждении полностью пропало электроснабжение. В палестинском минздраве заявили об угрозе жизни пациентов учреждения и укрывшихся в нём беженцев.