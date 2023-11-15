Таллин, 15 ноября, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Пост генерального секретаря НАТО выразила готовность занять премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом 14 ноября сообщила газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Кая Каллас

На мероприятии Politico Defense, организованном изданием, Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее кандидатуру рассматривали в качестве претендента на должность после ухода генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как утверждает издание, Каллас подтвердила готовность сменить Столтенберга на посту генсека НАТО.

Столтенберг 4 июля подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года. Решение формально утвердили на саммите в Вильнюсе 11–12 июля. По данным ряда СМИ, причиной такого решения стали трудности с определением кандидата на смену Столтенбергу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о неготовности в ближайшее время сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, поэтому решение о его преемнике пока откладывается.

Британский министр считает, что, кто бы ни стал преемником Столтенберга, ему достанется множество неразрешённых проблем военно-политического блока, в том числе недостаточный объём военных расходов многих членов НАТО.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко указал, что для России не имеет значения, кто сменит Столтенберга на посту генсека НАТО, поскольку этот чиновник лишь выражает согласованную позицию Североатлантического альянса.