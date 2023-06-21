Лондон, 22 июня, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о неготовности в ближайшее время сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, поэтому решение о его преемнике пока откладывается. Об этом министр рассказал в интервью журналу The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, этого не произойдёт, так как США хотят, чтобы Столтенберг из-за идущего на Украине конфликта ещё год занимал свой пост. Его мандат истекает 30 сентября, в 2022 году его уже продлевали.

Наиболее влиятельные члены альянса могут желать, чтобы в должности генерального секретаря организации был экс-премьер одной из стран НАТО, предположил Уоллес.

Британский министр считает, что кем бы не стал преемник Столтенберга, ему достанется множество неразрешённых проблем военно-политического блока, в том числе недостаточный объём военных расходов многих членов НАТО, игнорирующих целевой показатель в 2% ВВП. В Великобритании нет возможности довести расходы на оборону ни до 3% от ВВП, ни до 2,5%. Недавнее увеличение оборонного бюджета позволило лишь компенсировать вызванные резким ростом инфляции расходы, заключил Уоллес.

Как сообщало ИА Регнум, по словам заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, для России не имеет значения, кто сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО, поскольку этот чиновник лишь выражает согласованную позицию Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен в том, что организация сможет найти ему достойного преемника. Он подчеркнул, что занимает эту должность уже девять лет и теперь генсеком НАТО должен стать кто-нибудь другой.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что имя нового генсека НАТО могут объявить на саммите альянса в Вильнюсе, который намечен на июль. Должность могут занять премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава нидерландского правительства Марк Рютте, председатель кабмина Испании Педро Санчес, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес и эстонский премьер Кая Каллас.

В Варшаве считают, что новый генсек НАТО должен быть выходцем из стран Восточной Европы. Кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен Польша не поддержит, поскольку её избрание не будет соответствовать потребностям НАТО.