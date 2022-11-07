Москва, 8 ноября, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Для России не имеет значения, кто сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО, поскольку этот чиновник лишь выражает согласованную позицию Североатлантического альянса. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в интервью телеканалу «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Александр Грушко «Совершенно непринципиально, потому что генеральный секретарь [НАТО], при всём его громком названии, в общем-то, управляет канцелярией, секретариатом НАТО, то, что он произносит, — это согласовывается в главных политических органах альянса».

Грушко подчеркнул, что Соединённые Штаты пытаются использовать НАТО для удержания мировой гегемонии. А для подчинения союзников создают для НАТО «большого врага», которого, «если его нет, то его надо придумать».

Александр Грушко «И последние годы мы наблюдали за тем, как НАТО постепенно, но очень последовательно двигалась в сторону демонизации России».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне активного обсуждения странами НАТО преемника генсека альянса Йенса Столтенберга, в США главным претендентом на этот пост считают вице-премьера и главу минфина Канады Христю Фриланд, дед которой по материнской линии активно сотрудничал с нацистами на оккупированной территории УССР в годы Великой Отечественной войны.