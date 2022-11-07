МИД РФ: России непринципиально, кто сменит Столтенберга в НАТО
Москва, 8 ноября, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Для России не имеет значения, кто сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО, поскольку этот чиновник лишь выражает согласованную позицию Североатлантического альянса. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в интервью телеканалу «Звезда».
Грушко подчеркнул, что Соединённые Штаты пытаются использовать НАТО для удержания мировой гегемонии. А для подчинения союзников создают для НАТО «большого врага», которого, «если его нет, то его надо придумать».
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне активного обсуждения странами НАТО преемника генсека альянса Йенса Столтенберга, в США главным претендентом на этот пост считают вице-премьера и главу минфина Канады Христю Фриланд, дед которой по материнской линии активно сотрудничал с нацистами на оккупированной территории УССР в годы Великой Отечественной войны.