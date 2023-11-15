Вашингтон, 15 ноября, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Развязывание конфликта на территории Украины является самым необдуманным решением президента США Джозефа Байдена. Об этом 14 ноября написал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Самым глупым решением администрации Байдена и Конгресса стала Украина. Эта война проиграна, украинская нация уничтожается», — заявил Макгрегор.

Как указал экс-советник Пентагона, в ходе конфликта Киев потерял сотни тысяч своих солдат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия по итогам проведения специальной военной операции может освободить Харьков и Одессу. Об этом рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он отметил, что население Украины сократилось в два раза, а возможность продолжения оказания Киеву помощи Западом оказалась под вопросом.

В свою очередь, 12 ноября экс-главком войск НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис написал, что Киеву придётся смириться с вероятной потерей территорий Украины по «корейскому сценарию». Военный альянса уточнил, что у Киева на данный момент, как и у Южной Кореи в 1950-х годах, нет возможности «полностью победить» в конфликте.