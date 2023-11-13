Вашингтон, 13 ноября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Россия по итогам проведения специальной военной операции может освободить Харьков и Одессу. Такое мнение 13 ноября высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. <…> Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков», — сказал он.

Джонсон отметил, что теперь непонятно, в каком состоянии будет находиться Украина, когда её население сократилось в два раза, а возможность продолжения оказания Киеву помощи Западом оказалась под вопросом.

«Украина несёт потери в личном составе, у них нет средств, чтобы выжить. У них нет людей, подкреплений, они проигрывают», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября экс-главком войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис написал, что Киеву придётся смириться с вероятной потерей территорий Украины по «корейскому сценарию». Военный альянса уточнил, что у Киева на данный момент, как и у Южной Кореи в 1950-х годах, нет возможности «полностью победить» в конфликте.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 13 ноября заявил, что конфликт на Украине должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию, предусматривающему полное освобождение Украины от интервенции стран Запада. Он подчеркнул, что российскую сторону «корейский» сценарий не устраивает, потому что он предполагает замораживание конфликта, который нужно окончательно разрешить.