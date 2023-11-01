В Финляндии конфисковали ряд российских товарных знаков
В Финляндии конфисковали товарные знаки и логотипы «Сбербанк» и «Калашников»
Хельсинки, 1 ноября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало ряд российских товарных знаков юридических лиц, сообщила 1 ноября телерадиокомпания Yle.
«Были конфискованы зарегистрированные в Финляндии товарные знаки и логотипы «Сбербанк» и оружейного концерна «Калашников», — говорится в сообщении.
Управление также сообщило о конфискации знаков и логотипов, зарегистрированных компанией АНО «ТВ-Новости», которым управляет телеканалом RT. При этом, там отметили, что не получали никаких официальных уведомлений о прекращении защиты товарного знака.
В качестве причины изъятия финское управление назвало действующие экономические санкции ЕС в отношении упомянутых компаний.
Как сообщало 31 октября ИА Регнум, Евросоюз готовит 12-й пакет антироссийских санкций. По сообщению источника Bloomberg, новый пакет европейских санкций против России подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд. Так, под санкции могут попасть импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевая и строительная продукция, товары транспортного назначения и алмазы.
Президент России Владимир Путин 17 июня заявил, что с интересами страны в мире придётся считаться всем. Глава российского государства также заявил в марте, что санкции США и Запада сыграли положительную роль для развития России.