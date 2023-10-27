Москва, 27 октября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Посол Финляндии в России 25 октября был вызван в МИД РФ, ему заявили о прекращении действия соглашения двух стран о приграничном сотрудничестве, сообщили 27 октября в министерстве.

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press Граница России и Финляндии

«Главе дипмиссии было заявлено, что в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, российской стороной принято решение о прекращении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в г. Хельсинки 13 апреля 2012 года», — сказано в заявлении министерства.

Соглашение прекратит действие через 90 дней после уведомления — 24 января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, прекращающее действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. Речь идёт о соглашении, подписанном в 2012 году. Стороны обязались содействовать «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды». Соглашение было заключено на неопределённый срок. Мишустин получил МИД России уведомить власти Финляндии о принятом решении.

Ранее в 2022–2023 годах власти Финляндии сделали ряд резких заявлений в адрес России, а также утвердили ряд решений, ограничивающих права граждан России на территории Финляндии. В частности, таможня Финляндии в соответствие с рекомендациями ЕС ввела контроль ввоза легковых автомашин, зарегистрированных в России, также власти заявили, что зарегистрированные в России автомобили должны покинуть Финляндию до марта 2024 года.

Кроме того, в правительстве страны сообщили, что до 2027 года процесс изъятия принадлежащей россиянам в Финляндии недвижимости будет упрощён. Также власти Финляндии несколько раз высылали из страны российских дипломатов и ограничили выдачу виз гражданам РФ. В МИД РФ отмечали, что ответственность за ухудшение отношений двух стран лежит на Хельсинки.

Сегодня каждый политик в Финляндии хочет выслужиться перед НАТО, поэтому финские власти следуют плохому примеру европейских стран, прежде всего Великобритании, и пытаются изымать или блокировать имущество российских владельцев, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.