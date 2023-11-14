Киев, 14 ноября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Генерал-майор армии Украины Дмитрий Марченко предложил уволить главнокомандующего вооружёнными силами Валерия Залужного. Об этом он сказал в интервью политологу Вадиму Киселёву.

Иван Шилов ИА REGNUM

«А может, нужно главкома заменить <…> Может, тогда будут прорывы», — сказал генерал-майор украинской армии.

В интервью Марченко раскритиковал Залужного, отметив, что тот делает иррациональные предложения. Военный также с сарказмом назвал Залужного гением полководческой мысли. Он рассказал, что главнокомандующий сначала просил западные танки Abrams, потом поставки ракет HIMARS, которые не дали результатов.

Как сообщало 14 ноября ИА Регнум, на Украине трое командующих украинскими войсками могут лишиться постов. Вопрос об их увольнении рассматривает министр обороны Рустем Умеров. В список на отставку попали командующая медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский и командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев 7 ноября сообщил, что министр обороны внёс представление об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного. При этом официальных подтверждений этой информации не поступило.

В начале ноября Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик. Позднее, 14 ноября, он назвал тяжёлым положение ВСУ на трёх направлениях. По его словам, авдеевское, купянское и марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация там сложная, контролируемая, отметил главнокомандующий ВСУ.