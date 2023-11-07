Киев, 7 ноября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров внёс представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил 7 ноября в соцсети X.

Ukraine President’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Главком ВСУ Валерий Залужный

По словам депутата, о представлении Умерова ему сообщил «достоверный источник». Однако это может быть элементом давления и шантажа.

«Я не могу утверждать, что отставка произойдёт», — написал Арьев.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Залужный в статье для журнала The Economist заявил о тупике, в который зашла украинская армия, и публично раскритиковал лидера киевского режима Владимира Зеленского.

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, конфликт между Зеленским и главнокомандующим ВСУ вышел в публичное пространство и приближается к горячей фазе. По его словам, фактически речь идёт о прямом открытом столкновении политической верхушки в Киеве.