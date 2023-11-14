Киев, 14 ноября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. На Украине трое командующих украинскими войсками могут лишиться своих должностей. Вопрос об их увольнении рассматривает министр обороны страны Рустем Умеров. Об этом со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве страны сообщило издание «Украинская правда».

ANDRII NESTERENKO/ЕРА/ТАСС Министр обороны Украины Рустем Умеров

«Министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко», ― говорится в публикации.

Об её отставке просили парамедики и волонтёры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск.

Кроме того, в список на отставку попали командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский и командующий Объединённых сил ВСУ Сергей Наев. Причины их возможного пока не названы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре глава киевского режиме Владимир Зеленский уволил командующего силами территориальной обороны ВСУ ИгоряТанцюру.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил 7 ноября, что министр обороны Украины Рустем Умеров внёс представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Официальных подтверждений этой информации не поступило.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 13 ноября заявил, что на Украине в отношении высокопоставленных военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) возбудят уголовные дела. По его словам, процессуальные действия в отношении них могут начаться уже в ближайшее время.