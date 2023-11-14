Москва, 14 ноября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Расчёт самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» Западного военного округа (ЗВО) произвёл за день 87 выстрелов, что помогло сорвать попытку контрнаступления украинской армии на купянском направлении. Об этом 14 ноября сообщили в Минобороны России.

Кадр из видео

«Поступает задача — контрнаступление врага. Мы и ещё одно наше орудие встали на защиту нашей пехоты, на помощь им. <…> Мой второй номер расчёта подносил мне [снаряды], я заряжался, за день было 87 выстрелов, контрнаступление мы предотвратили», — заявил российский военный с позывным Сибиряк.

Он отметил, что артиллеристы понимают, что им благодарны за их работу и они в свою очередь благодарны пехоте, однако главное в этом случае то, что российские военные делают одно общее дело.

В Минобороны уточнили, что расчёты САУ «Гиацинт-С» ведут уничтожение военных объектов, фортификационных сооружений и личного состава украинской армии, каждый день работая в сложнейших условиях, однако при этом они тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 ноября начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук рассказал, что авиация группировки нанесла удары по боевикам украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Он добавил, что также были отражены две попытки атаки штурмовых групп ВСУ.

Ранее в этот же день командир беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) рассказал, что его подчинённые с 24 октября подбили девять танков, включая четыре немецких Leopard, и 22 единицы других видов военной техники ВСУ. Военный добавил, что также за этот период БОБР уничтожил около 100 бойцов украинской армии.