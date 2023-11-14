Мелитополь, 14 ноября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября подбил девять танков, в том числе четыре немецких Leopard, а также 22 единицы других видов техники, сообщил журналистам командир этого подразделения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, по словам российского бойца, его отряд смог ликвидировать за указанное время примерно 100 украинских военных, включая расчёт, запускающий противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

«С 24 октября, с начала активных действий у нас на направлении, только расчеты отряда БОБР уничтожили четыре танка Leopard и еще пять танков советского производства, три БМП (боевые машины пехоты) Bradley, два БТР (бронетранспортёр) М-113 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, БМП Husky, 12 пикапов и около 100 нацистов, в том числе расчёт ПТУР», — заявил командир в беседе с ТАСС.

Ранее появилась информация, что БОБР выполняет боевые задачи на запорожском направлении.

Командир отряда также отметил, что погодные условия дают ВСУ последний шанс на попытки провести наступление до распутицы. Он уточнил, что украинские военные упорно стараются атаковать, для чего активно задействуют технику.

Вместе с тем боец подчеркнул, что российские силы уничтожают технику и личный состав противника.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября появилась информация, что казаки бригады «Дон» Вооружённых сил России потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ. Один из бойцов подразделения рассказал, что украинские военные использовали это грузовое судно в качестве щита.

13 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что украинская армия за сутки потеряла 310 своих военных на купянском и краснолиманском направлениях. Ударам подверглись украинские штурмовые группы, пытавшиеся пойти в атаку в районах населённых пунктов Загоруйковка и Тимковка в Харьковской области, а также силы ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кременная (ЛНР).