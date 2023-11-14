* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 14 ноября, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Армейская авиация группировки «Центр» Вооружённых сил России нанесла удары по боевикам украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Об этом 14 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Евгений Биятов/РИА Новости

Как рассказал военный, слова которого привело «РИА Новости», подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии успешно отразили атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад украинской армии.

«Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов» и 15-го полка национальной гвардии Украины», — сказал он.

Савчук уточнил, что также авиация поразила порядка 170 целей ВСУ у Ямполя, Торского, Григоровки и Кировска, а расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» нанесли удары по двум районам скопления личного состава и боевой техники ВСУ.

За сутки потери противника составили порядка 150 военных, также уничтожен один пикап ВСУ, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 14 ноября, командир беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) рассказал, что его подразделение с 24 октября подбило девять танков, включая четыре немецких Leopard, а также 22 единицы других видов техники. Он уточнил, что за этот период БОБР уничтожил порядка 100 украинских военных, в том числе расчёт, запускающий противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Ранее в этот же день главком ВСУ Валерий Залужный признал, что украинская армия попала в сложную ситуацию на отдельных участках фронта. По его словам, таковая наблюдается на авдеевском, купянском и марьинском направлениях в зоне боевых действий.