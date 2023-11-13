Москва, 14 ноября, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил управлению своего ведомства по Самарской области возбудить уголовное дело по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя Самары, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

В ведомстве отметили, что была начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Участников и очевидцев случившегося также пытаются найти самарские полицейские.

Ранее в Сети появилась информация, что мигрант, который недавно освободился из мест лишения свободы, избил неизвестного молодого человека в Самаре. Нападавший выложил видеозапись своих действий в соцсетях. При этом стало известно, что он якобы находится на территории РФ незаконно.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн написал, что в Самаре задержали мигрантов, которые выложили в Сеть запись с оскорблениями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Депутат уточнил, что задержанными оказались двое братьев, которые прибыли в РФ из Таджикистана.

Правоохранительные органы выяснили, что эти лица долгое время терроризировали своих сверстников в округе и регулярно устраивали драки. В начале ноября Бастрыкин после жалоб жителей Самары раскритиковал работу главы СУ СК по Самарской области Марата Галиханова и отстранил его от должности, поручив провести служебную проверку.