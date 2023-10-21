Самара, 21 октября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В Самаре задержали мигрантов, которые выложили в интернет запись с оскорблениями в адрес главы Самарской области Дмитрия Азарова, сообщил 21 октября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

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Он уточнил, что удалось установить личности мигрантов, публично пообещавших совершить насильственные действия в отношении политика. Ими оказались родные братья, приехавшие в Самару из Таджикистана.

В Самаре они живут без родителей, поскольку отец остался в Таджикистане, а мать находится в Москве. Выяснилось, что братья-мигранты долгое время терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки.

«Старший из них уже арестован, младший — помещён в центр временного содержания и будет экстрадирован из России», — сообщил Хинштейн.

Хинштейн 19 октября опубликовал в своём Telegram-канале несколько коротких видео, на которых два юных мигранта нецензурно ругаются в адрес Азарова.

Посты с оскорблениями мигранты опубликовали в связи с тем, что СК РФ начал проверку после массовой драки с участием мигрантов 16 октября в Советском районе Самары. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки.

Хинштейн 20 октября сообщил, что получил письмо от жительницы Ленинского района Самары, которая рассказала о терроризирующей школьников банде подростков-мигрантов.

Женщина сообщила, что у её десятилетнего сына бандиты отобрали шапку, эти же мигранты преследуют детей на улице, и тем ничего не остаётся, как спасаться бегством.

Депутат добавил, что попросил лично вмешаться в ситуацию начальника городского управления МВД и выразил мнение, что иностранные мигранты чувствуют себя хозяевами в Самарской области.