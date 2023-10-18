Великий Новгород, 18 октября, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Тридемию — тройную эпидемию сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса ожидают учёные этой осенью. Об этом 17 октября заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко в рамках научно-практической конференции «Новый сезон — старые проблемы», посвященной респираторному сезону 2023–2024 годов, которая проходит в Великом Новгороде.

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«Подъем заболеваемости идёт по трём направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно», — указала Эсауленко.

Специалист отметила, что медики полностью готовы к респираторному сезону, диагностические возможности постоянно совершенствуются, появляются новые препараты, есть клинические рекомендации. Также Эсауленко пояснила, что коронавирус сегодня уже не представляет такой опасности, как в начале пандемии. Он переносится легче, хотя стал более заразен и постоянно появляются новые штаммы. Эсауленко порекомендовала не пренебрегать вакцинацией, в том числе от гриппа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков заявил, что ноги в тепле — лучшая профилактика простудных заболеваний.

Врач уточнил, что на ногах, в частности на стопах, присутствуют зоны, влияющие на лор-органы. В случае, если сберечь ноги от холода всё же не удалось, требуется согреть их сразу же, как только появится такая возможность.