Тель-Авив, Израиль, 13 ноября, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серьёзное поражение отрядам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, оно фактически уже не является организованной военной структурой в этом районе, заявила 13 ноября пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативная боеспособность этих батальонов серьёзно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, бои на севере палестинского анклава продолжаются. Сообщается, что у каждой бригады ХАМАС есть противотанковое и снайперское вооружение, а также инженерное оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября ЦАХАЛ заявила, что ХАМАС утратило контроль на севере сектора Газа. При этом Израиль добивался, чтобы мирные жители ушли из своих домов в этом районе на юг анклава.

Служба внешней разведки России 13 ноября сообщила, что узнала планы США в отношении сектора Газа. Вашингтон призывает Тель-Авив закончить военную операцию как можно скорей, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не мешал переизбираться в 2024 году американскому президенту Джо Байдену. По информации ведомства, США договорились с Великобританией и Германией вместе мешать попыткам остановить боевые действия на Ближнем Востоке.