Тель-Авив, Израиль, 8 ноября, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль на севере сектора Газа. Об этом заявил 8 ноября журналистам пресс-секретарь Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум

Уже около 50 тыс. жителей Газы перешли с севера сектора на юг. Люди покидают свои дома, понимая, что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода, считает Хагари.

По гуманитарному коридору с севера на юг анклава выдвинулись тысячи людей, заявили ранее в офисе координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT).

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ ведёт бои в «сердце» города Газы при полной координации с неба и моря. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Министр отверг возможность гуманитарных пауз до тех пор, пока палестинские группировки не освободят более 240 заложников.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил о несогласии турецкой стороны с перемещением жителей Газы, а также с планами разделить регион на две части.