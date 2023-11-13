Москва, 13 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. США ведут переговоры с Израилем, убеждая ускорить проведение военной операции в секторе Газа, так как её затягивание может помешать американскому президенту Джо Байдену переизбраться в 2024 году, сообщило 13 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России.

IDF/ XinHua |Global Look Press

В ведомстве обвинили руководство США в фарисействе, так как публично Вашингтон призывает ввести гуманитарные паузы и ограничить обстрелы территории сектора Газа.

«Правда, однако, состоит в том, что за «закрытыми дверями» с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию», — говорится в сообщении.

По данным СВР, США договорились о поддержке с Великобританией и Германией. Вместе они планируют блокировать попытки других стран добиться прекращения огня в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает обстреливать территорию сектора Газа, проводя военную операцию в ответ на беспрецедентное нападение боевиков движения ХАМАС 7 октября. Также израильские военные проводят наземную операцию в палестинском анклаве.

Всемирная организация здравоохранения 12 ноября сообщила, что с начала обострения конфликта в секторе Газа на медучреждения было не менее 137 нападений. Из-за этого 521 человек погиб и 686 получили ранения.

Президент России Владимир Путин 25 октября назвал гуманитарной катастрофой то, что происходит на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что невинные люди не должны страдать из-за действий других. Российский лидер заявил о недопустимости коллективной ответственности в ходе борьбы с терроризмом.