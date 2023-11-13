Симферополь, 13 ноября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион опубликовала электронное письмо от студента из Керчи, поддержавшего её заявления о ненависти к тем, кто говорит на русском языке, чем помогла российской полиции найти молодого человека.

«Я написал Ирине Фарион личное сообщение на почту, где поддержал её. Через несколько минут Ирина Фарион выставила это на своём канале», — рассказал студент в видео, опубликованном 13 ноября в Telegram-канале «Крымский СМЕРШ».

Молодой человек сообщил, что Фарион распространила в соцсетях скриншот письма, не скрывая имени отправителя. Через несколько дней с ним провели работу в центре по борьбе с экстремизмом. Студент подчеркнул, что беседа была интеллигентной, он теперь раскаивается в поступке и понимает, что был совершенно не прав.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Фарион призвала считать врагами всех, кто говорит на русском языке, в том числе военнослужащих ВСУ. Она заявила, что участие в боях не даёт права пренебрегать украинским языком. Экс-депутат потребовала от русскоязычных военных переходить на сторону России.

В тот же день в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировали аккаунт Фарион. Она в Telegram-канале заявила, что не собирается отказывается от своих ненавистнических заявлений в адрес военных ВСУ, говорящих на русском.

Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с ИА Регнум сообщил, что заявления Фарион могут деморализовать русскоязычных военных ВСУ. При этом эксперт не ожидает массовых волнений, так как в украинской армии есть более серьёзные проблемы, такие как провал контрнаступления, коррупция и дезертирство.