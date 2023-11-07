* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 7 ноября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Соцсеть Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировала аккаунт экс-депутата Верховной рады от партии «Свобода» Ирины Фарион.

Известия/Павел Бедняков

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале. В новой публикации экс-нардеп дала понять, что от своих слов с критикой в адрес русскоговорящих бойцов ВСУ не отказывается.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший депутат Верховной рады Украины заявила, что воевать в рядах ВСУ не является заслугой, это не означает приобрести индульгенцию на пренебрежение к украинскому языку. Фарион полагает, что русскоязычных в украинской армии необходимо «презирать». Она также предложила русскоязычным военнослужащим ВСУ перейти на сторону России либо уезжать в Сибирь.

Сразу после её высказываний уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подал обращение в полицию и СБУ. Омбудсмен добавил, что такие высказывания нарушают закон о равноправии граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также религиозных убеждений.