Москва, 7 ноября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Высказывание бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион о восприятии врагов в лице тех солдат ВСУ, которые говорят на русском языке, может подорвать моральный дух в рядах украинских вооружённых формирований. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Евгений Котенко/РИА Новости Ирина Фарион

Ранее экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион написала на своей странице в соцсети, что русскоязычных военных, служащих в ВСУ, надо считать врагами. Она отметила, что воевать в ВСУ не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку. Также по мнению Фарион, служба в армии не является заслугой.

«Безусловно такие высказывания деморализуют украинских русскоязычных националистов, воюющих в рядах ВСУ. Это как подкидывание дров в полыхающий огонь противоречий и проблем внутри украинских формирований. Пожар внутри украинских военных формирований — он не то что тлеет, а длится уже довольно продолжительное время», — отметил Мезюхо.

При этом он счёл маловероятными массовые волнения в рядах ВСУ после публикации экс-депутата, поскольку сегодня внутри украинских вооружённых формирований существуют более серьёзные проблемы, выраженные неудачным контрнаступлением, повальной коррупцией и проблемой в виде дезертирства. К тому же, как заметил политолог, украинские неонацисты не склонны активно поддерживать взгляды и высказывания друг друга. Также и у Ирины Фарион нет большого числа соратников как среди политической элиты, так и в рядах ВСУ.

«И в соцсетях есть масса видеороликов, в которых военнослужащие Украины на украинском языке матерными словами объясняют, кто такая Фарион. То есть даже среди этих тараканов-неонацистов нет единого мнения по языковому вопросу», — поделился политолог.

Он также напомнил, что экс-депутат говорила подобное ещё в 2014 году, а всеукраинское объединение «Свобода» (судом в Крыму признан запрещённой организацией), которое представляет Ирина Фарион, в разное время использовалось разными властями в своих целях. Так, например, по словам Мезюхо, политический режим бывшего украинского президента Виктора Януковича использовал представителей «Свободы», чтобы припугнуть избирателей юго-востока Украины. Однако его стратегия оказалась губительной для самой Украины, и «Свобода» с другими оппозиционными объединениями стала активным участником государственного переворота в 2014 году. И именно представители «Свободы», как заметил политолог, навязали большому числу населения нацистские лозунги, которые сейчас скандируют при поддержке ВСУ.

«Фарион откровенная неонацистска, не скрывающая своих убеждений. Она в принципе отказывает в праве на существование русскоязычным украинцам и в целом русскоговорящим людям по национальности. Я сказал бы, что Зеленский и Порошенко националисты не по убеждениям, а по необходимости. А Фарион и её однопартийцы — это люди, которые верят в то, что они говорят. Они миллионам своих соотечественников отказывают в естественном праве человека на жизнь», — отметил Мезюхо.

Он также обратил внимание на то, что несмотря на существование соответствующей статьи в УК Украины о ксенофобии и разжигании межнациональной розни, Ирина Фарион не преследуется по закону. По мнению политолога, украинские правоохранительные органы могут и не обратить внимание на подобное радикальное высказывание в одной из соцсетей. По словам Мезюхо, сейчас на Украине контроль ведётся исключительно в одностороннем порядке, когда наказываются по подобной статье лишь те, кто отстаивает право на русский язык. Такие же, как Фарион, остаются безнаказанными, отметил Мезюхо.

Сразу после высказываний Фарион уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подал обращение в полицию и СБУ. Омбудсмен добавил, что такие высказывания нарушают закон о равноправии граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также религиозных убеждений.

Кроме того, соцсеть Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировала аккаунт экс-депутата Ирины Фарион. Однако, в новой публикации в своём Telegram-канале экс-нардеп дала понять, что от своих слов с критикой в адрес русскоговорящих бойцов ВСУ не отказывается.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фарион заявила, что русскоговорящих жителей, не желающих переходить на украинский язык, нужно «утилизировать». По её мнению, нужно создать штраф-батальон и отправить на нулевую позицию