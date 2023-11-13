Хельсинки, 13 ноября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Власти Финляндии с 15 ноября вводят запрет на въезд в страну из России на велосипедах. Сроки ограничения не называются.

RONI REKOMAA/EPA/TASS

«Согласно полученному уведомлению, с 00:00 часов 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределённый срок», — сообщили в посольстве России в Хельсинки.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, финские пограничники перестали пропускать въезжающих в страну на велосипедах россиян из-за иностранных беженцев. Как заявил замкомандующего пограничной службой юго-восточной Финляндии Юкка Луккари, нелегалы начали всё чаще пользоваться именно этим способом для пересечения границы и пограничники привели данные, что с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивший в Финляндии убежища. На месте пересечения границы финны разместили дорожные знаки, предупреждающие велосипедистов о нововведении, на КПП их возвращают в Россию.

В беседе с ИА Регнум юрист-международник Мария Ярмуш заявила, что никаких официальных запретов на въезд на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности или других транспортных средствах, кроме автомобилей, до сегодняшнего дня не было, а новые ограничения вполне можно приравнять к посягательству на свободу передвижения. По словам правоведа, Финляндия официально запретила въезд на свою территорию на автомобилях с российскими номерами и ужесточила требования для въезжающих российских граждан, но ограничения на велосипеды Ярмуш назвала безумством.

В октябре Россия остановила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией от 2012 года. Согласно документу, страны договорились сотрудничать в приграничных регионах в научно-технической сфере, культуре, образовании, здравоохранении и других областях.

Когда отношения ухудшились в 2022 году, Финляндия присоединилась к антироссийским санкциям и вступила в НАТО, назвав Россию «угрозой». Москва напомнила, что никогда не угрожала соседям и совершает действия исключительно по защите собственной безопасности, в том числе и специальную военную операцию на Украине.