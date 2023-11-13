Киев, 13 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. На Украине в отношении высокопоставленных военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) заведут уголовные дела. Процессуальные действия в отношении них могут начаться уже в ближайшее время. Об этом 13 ноября заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица, на которой расположен офис Зеленского. — Прим. ред.) делает свой ход», — написал нардеп в Telegram-канале.

Ранее о расколе между Зеленским и его генералами написала газета The New York Times. Автор материала Стивен Брайен полагает, что лидер киевского режима не сможет получить на Западе новое оружие и очередные денежные транши, а неоднозначные заявления в руководстве Украины лишь усугубляют ситуацию. По мнению эксперта, у Зеленского остается только два пути решения сложившейся ситуации: свернуть с курса, которого он продолжает придерживаться, либо же ожидать неизбежного.

Издание Asia Times после того, как Зеленский сделал замечание главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, заявившему о том, что «глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», сообщило, что глава киевского режима находится в состоянии войны со своими генералами.

Американская газета The Washington Post отметила, что разногласия между Зеленским и Залужным могут подтолкнуть Запад к желанию закончить украинский конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 3 ноября сменил командующего силами спецопераций ВСУ, назначив на эту должность полковника Сергея Лупанчука. Соответствующим указом своей должности лишился Виктор Хоренко.

Седьмого ноября украинский политик подписал указ о внесении изменений в состав ставки Верховного главнокомандующего. В него он включил Лупанчука.