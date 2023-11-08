Вашингтон, 8 ноября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Разногласия между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным могут подтолкнуть Запад к желанию закончить украинский конфликт. Об этом 8 ноября написала американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что несколько месяцев безуспешного контрнаступления ВСУ выявили напряжённость в руководстве киевского режима. Особенно остро это проявилось в споре Зеленского и Залужного, когда последний признался, что конфликт зашёл в тупик.

На Украине боятся, что если это мнение станет общепринятым, то Запад перейдёт от поддержки Киева на принуждение его к переговорам, добавили в издании.

Автор подчёркивает, что после того, как напряжённость в Киеве выплеснулась наружу, Зеленский был вынужден призвать прекратить любые распри.

Как сообщало ИА Регнум, Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ никак не могут добиться серьёзных успехов. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях.

Бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски заявила, что в 2024 году Зеленского может уже не быть на Украине, его шоу придёт конец. Эксперт напомнила о гибели помощника Залужного Геннадия Частякова. Она считает, что это событие говорит о «развале» украинской политической и военной структуры, политики и генералы обеспокоены собственным выживанием.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Олега Глазунова, боевая граната в подарке Частякову свидетельствует о внутренних проблемах в высших рядах ВСУ. Также граната могла быть предупреждающим Залужному. Кроме того, это свидетельствует о безрассудном и халатном обращении военных со снарядами, отметил эксперт.