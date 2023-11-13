Москва, 13 ноября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Мир по окончании спецоперации «многое узнает» о событиях на Украине и в Канаде, где открыто славят нацистов. Об этом заявил «РИА Новости» первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

Российский дипломат уверен, что нормальное мировое сообщество осознает и осудит нацистских пособников, которых немало на Украине и в Канаде.

«После окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», — сказал Полянский.

Своё заявление он подкрепил скандалом с чествованием эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады, назвав его лишь «верхушкой айсберга».

По словам Дмитрия Полянского, у Канады есть что скрывать — подобных скелетов в шкафу, как история с нацистом Гунько, немало. И когда канадцы раскроют «много тайн», они окажутся для них неприятными.

Канадского премьера Джастина Трюдо дипломат назвал «заложником неонацистской идеологии».

Как сообщало ИА Регнум, русофобия стала обыденным явлением в Канаде, заявил представитель российской делегации Илья Бармин на 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

Чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады — это часть системной работы западных стран по поощрению неонацистских настроений во всём мире. Об этом 2 ноября заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

23 сентября в парламент Канады пригласили 98-летнего украинского нациста Гунько, который служил в дивизии СС «Галичина». Все присутствующие, включая канадского премьера Джастина Трюдо, стоя ему аплодировали.