Женева, Швейцария, 10 ноября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Русофобия стала обыденным явлением в Канаде. Об этом 10 ноября заявил представитель российской делегации Илья Бармин на 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обыденной становится русофобия, утвердившаяся в канадских политических кругах и проецируемая на внешнеполитическую линию», — сказал Бармин.

Он отметил, что дети русских в канадских школах подвергаются травле, а жителям Канады с русскими корнями поступают угрозы за активную гражданскую позицию или по факту связей с Россией.

Дипломат подчеркнул, что правозащитные организации фиксируют рост проявлений неонацизма и антисемитизма. Он напомнил о чествовании нациста в канадском парламенте.

Российская делегация рекомендовала Канаде внести изменения в законодательство, чтобы восполнить пробелы в системе защиты от проявлений ксенофобии, и принять меры по предупреждению нетерпимости по национальному и расовому признакам.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 23 сентября в парламент Канады пригласили 98-летнего украинского нациста Хунку (Гунько), который служил в дивизии СС «Галичина». Все присутствующие, включая канадского премьера Джастина Трюдо, стоя ему аплодировали.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал экстрадиции военного преступника, нациста Ярослава Гунько, чтобы тот в полной мере ответил за свои кровавые преступления.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что уровень русофобии, который наблюдается во многих западных странах, буквально зашкаливает. Он подчеркнул, что МИД и дальше продолжит делать всё возможное для защиты прав и интересов россиян за рубежом.