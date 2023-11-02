Москва, 2 ноября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады — это часть системной работы западных стран по поощрению неонацистских настроений во всем мире. Об этом 2 ноября заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совбеза, позорное и возмутительное чествование Гунько канадскими парламентариями — это яркое подтверждение потери базовых моральных ориентиров политиками Запада.

«И, к слову, это лишь видимая часть системной работы западников по поощрению неонацистских настроений во всем мире», — сказал он.

Венедиктов напомнил, что Россия с 2005 года ежегодно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма и всё это время против неё голосовали только США, а с 2014 года к ним присоединилась Украина.

«В прошлом же году некоторые страны, включая Германию, Италию и Японию, кстати, составлявшие в период Второй мировой войны основу преступных фашистских сил, также выступили против данной резолюции. Что это? Реваншистские настроения или оголтелое желание выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами?» — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября в парламент Канады пригласили 98-летнего украинского нациста Хунку (Гунько), который служил в дивизии СС «Галичина». Все присутствующие, включая канадского премьера Джастина Трюдо, стоя ему аплодировали.

Министр обороны России Сергей Шойгу 18 октября потребовал экстрадиции военного преступника нациста Ярослава Гунько, чтобы тот в полной мере ответил за свои кровавые преступления. Глава ведомства подчеркнул, что укрывательство нациста, виновного в смерти сотен, если не тысяч мирных граждан, включая детей, никак невозможно оправдать.

В Главном следственном управлении СК России 20 октября украинскому националисту Гунько заочно предъявили обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. По данным следователей, с 23 по 28 февраля 1944 он и иные лица из его подразделения, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населённом пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР.

Министерства внутренних дел России 26 октября объявило украинского нациста Гунько (Хунка) в розыск.