Киев, 12 ноября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. На Украине вечером 12 ноября повторные взрывы были слышны в Харькове. Об этом сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Ранее в городе также были слышны взрывы после объявленной в 20:21 по местному времени воздушной тревоги.

Подробностей о новых взрывах не сообщается. Местные власти инцидент не комментируют.

Как сообщало ИА Регнум, на запорожском направлении за неделю ВСУ потеряли до 495 военных. Кроме того, в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Степовое Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.