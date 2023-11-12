Москва, 12 ноября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в Николаевской области склад горючего ВСУ, в ДНР — пункт управления 72-й десантной бригады противника, сообщил 12 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В районе населенного пункта Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ», — сказал он на брифинге.

Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее Вооружённые силы РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Девички Киевской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.