Москва, 11 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Девички Киевской области. Об этом 11 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе населённого пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, арсеналам, базам горюче-смазочных материалов ВСУ.

Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений военнослужащих ВСУ, националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены.