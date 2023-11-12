Москва, 12 ноября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Киев и Вашингтон давно должны понять, что победить Россию на поле боя невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Станислав Красильников/РИА Новости

«И в Киеве, и в Вашингтоне — всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — сказал Песков.

Он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отчаянно обещает новое наступление, потому что в коллективном Западе растут напряжённость, усталость, нежелание дальше давать деньги Украине и поставлять вооружение и боеприпасы в условиях, когда в них нуждается Израиль.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты заявил, что западные государства раньше хотели победить Россию на поле боя, но теперь изменили риторику. Он уточнил, что такое изменение риторики Запада не значит, что России нужно вести себя агрессивно, ей нужно быть во всех смыслах этого слова суверенным и независимым государством.

5 октября Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что величие России кроется в суверенитете. Президент уточнил, что суверенитет основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность.

Глава государства 11 октября отметил, что всем понятно, в том числе на Западе, что Россия уже не рухнет. Путин отметил, что в стране могут быть проблемы, в том числе и в экономике, но руководство понимает, что нужно делать, и видит перспективы.