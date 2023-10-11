Москва, 11 октября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Россия уже не рухнет, это понятно всем, в том числе на Западе. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Зачем Европе нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже всё понятно, и им всем понятно», — сказал Путин.

Комментируя попытки западных стран отказаться от российского газа, глава государства отметил, что Европа забралась в эту колею и идёт по ней уже без всякого анализа происходящих событий.

Путин подчеркнул, что в России могут быть проблемы, в том числе и в экономике, но руководство понимает, что нужно делать и видит перспективы.

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Как сообщало ИА Регнум, в июне Путин заявил, что уход западных компаний из России не привёл к краху экономики — их место стали занимать отечественные предприятия. Часть западных компаний, отметил он, сделали из своего ухода громкую пиар-акцию.

5 октября на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи президент отметил, что экономика России полностью преодолела спад 2022 года и набирает темпы роста. Он пояснил, что это обусловлено прогнозом о росте российской экономики примерно на 2,8%.