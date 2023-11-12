Москва, 12 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Попытки Запада выстраивать свои отношения с другими странами, вытесняя при этом влияние России, не имеют перспективы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«У коллективного Запада есть свои акценты. Они, как правило, дружат не ради себя, они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы. Мы знаем эту политику, мы к ней привыкли», — сказал Песков.

По его словам, Россия приспособилась к такому поведению западных стран и научилась выстраивать свои связи в обход их действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что призывы Запада к странам не дружить с Россией невежливы. Лавров отметил, что Запад старается «набиться в друзья» к соседям России при условии, что они разорвут отношения с Москвой, а Россия, в свою очередь, никогда не дружит против каких-либо стран. По мнению министра, подобный подход западных элит является «чисто неоколониальным».