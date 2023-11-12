Киев, 12 ноября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом 12 ноября сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне раздаются взрывы», — написал Мрочко.

Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Мрочко написал, что в Херсоне прогремела серия мощных взрывов. Кроме того, в ночь на 11 ноября в пяти областях Украины сирены предупредили население об опасности с воздуха.

Вечером 10 ноября украинские СМИ сообщили о серии новых взрывов в Одесской области и в Одессе. Позже стало известно, что припортовая инфраструктура Одесской области Украины попала под удар противокорабельной ракеты. По данным СМИ, в припортовую инфраструктуру попал сверхзвуковой «Оникс».