Москва, 12 ноября, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Российские военнослужащие Западной группировки войск уничтожили под Купянском десятки боевиков ВСУ, а также беспилотники и четыре миномётных расчёта противника в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новосёловки и Кисловки, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Купянск

«Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата», — уточнил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Помимо этого, уничтожены 155-миллиметровая самоходка Krab польского производства, 122-миллиметровая САУ 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровая буксируемая гаубица Д-30.

ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады в районе Петропавловки. Силами расчётов тяжёлых огнемётных систем поражены скопления живой силы 32-й механизированной бригады ВСУ, отражены контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Синьковка и Загоруйковка, добавил Зыбинский.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что потери украинской армии на купянском направлении превышают количество поступающих свежих сил. Ещё несколько дней подобного развития событий и у командования ВСУ физически не останется сил и средств для удержания российских войск на данном участке фронта, сказал он.

Эстонская военная разведка 10 ноября признала, что Россия завладела инициативой в зоне спецоперации. Основные бои на этой неделе развернулись на участке Авдеевка — Марьинка в ДНР и на участке Купянск — Сватово в ЛНР, отметили в Эстонии.

В среднем войска РФ атаковали противника по 64 раза в сутки, располагая таким количеством бойцов и техники, чтобы держать украинцев под постоянным напряжением, констатировали разведчики.